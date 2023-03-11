Ургант виноват: Собчак и Манучаров наехали друг на друга

В перепалку Вячеслава Манучарова и Ивана Урганта на сей раз вмешалась Ксения Собчак. Она оценила критику первого в адрес второго и считает, что Манучаров метит на место Урганта на Первом канале.

«Вячеслав, клеймящий уехавших за западными подачками, ждет этих же подачек, но только на Родине. Манучаров предрекает эмиграцию Урганту в Израиль, чтобы официально освободить слот под шоу Вячеслава. Но нет, кто был никем, тот стать всем не может», - заявила 41-летняя блондинка в YouTube-шоу «Осторожно, новости».

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Ответ Манучарова последовал незамедлительно. Шоумен в резкой форме прошелся по ее способностям в журналистике и постоянному желанию наживы.

«Сегодня я высказываю смело свою позицию про Урганта, Познера и кого угодно. Не потому, что я хочу занять их место в эфире Первого канала. А потому что искренне так думаю. Хотя опять же, понимаю, что в вашей картине мира это возможно только ради наживы и теплого места», - написал Манучаров в своем Telegram-канале «Рафаэлыч».

Манучаров намекнул, что Собчак далеко до его уровня: «Я работал на каждом канале нашей страны. У меня за плечами десять шоу на всех федеральных каналах. И две премии Тэфи за проект «Большая разница». А качество новостей, которые преподносит Собчак, по его мнению, оставляет желать лучшего: мол, даже первокурсники журфака на докажут, что ее «язвительное творчество не имеет никакого отношения» к журналистике.