Яна Кошкина полезла в трусы при всех: задрала подол, засветила интимное (фото)

Звезда шоу «Однажды в России», актриса и телеведущая Яна Кошкина нечасто делится с подписчиками новостями из жизни. Девушка сетует, что до отпуска еще очень далеко, потому что с головой ушла в работу, и ей совсем некогда появляться в соцсетях.

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Но в качестве исключения красотка все-таки порадовала фанатов новыми снимками. В кадре Кошкина предстала в образе пациентки, будто бы собирающейся на операцию. Актриса в одноразовом халатике и компрессионных чулках задрала подол и запустила руку в трусы, сфотографировав именно этот момент. Правда, если по сценарию впереди операция, то белья на ней явно быть не должно, гадают фанаты.