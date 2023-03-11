Ольга Рапунцель изменила мужу: Дмитренко все знает, но простил

Экс-звезды «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко объявили о разводе месяц назад. Сейчас пара прилюдно выясняет отношения. Ольга обвинила мужа в измене и нежелании выделить доли в квартире, а он ее – в алчности и манипулировании детьми. Более того, Дмитренко заявил, что жена ему изменила. Он прямо ответил на вопрос об адюльтере: «Да».

«Согласен, каждый может. Я простил ее. Но как семья - нас больше нет. Мы только родители наших прекрасных детей. Она сделала свой выбор, послушала свою маму. Вот и пускай живет с ней. А я иду дальше», - поделился мужчина.

Мужчина уже давно не видел детей, их у него с Ольгой двое – Василиса и Софья. Мама с дочками живут в гостинице и не встречаются с главой семьи.

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