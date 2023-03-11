«Уже завтра»: Волочкова в новом свадебном платье сделала заявление

Анастасия Волочкова регулярно выступает с концертами, которые готовит совместно с детскими творческими коллективами. Балерина постоянно расширяет репертуар, теперь она добавила вокальные партии и активно репетирует.
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А на этот раз и вовсе предстала в образе невесты. Звезда показала свое свадебное платье и сообщила, что скоро выходит на сцену, чтобы поучаствовать в новом спектакле.
«Сегодня у меня примерка свадебного платья. Репетиция и подготовка к очередному моему спектаклю, съемка. Уже завтра порадую многих своим появлением и исполнением песни на Премии Moscow Fashion Show», - заявила звезда.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети