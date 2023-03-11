Люди ахнули при виде повзрослевшей Лизы Галкиной: «Копия мамы в профиль!»

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в прошлом году эмигрировала в Израиль. Теперь о буднях двойняшек Лизы и Гарри поклонники узнают редко. Детей примадонны глава семейства не показывает уже давно, стараясь как можно меньше теперь рассказывать о близких.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Но в честь весеннего праздника шоумен сделал исключение. И опубликовал в Сети свежее фото дочки Лизы. Люди ахнули, когда увидели, как выросла Лиза. Взрослый взгляд, красивая улыбка, длиннющая коса – все больше девочка становится похожа на свою маму Аллу.

«Лизонька удивительно хороша!», «Как выросла. Красавица!», «Ваша Лиза – нереальная красавица. Как и ее мама», «Ой какая Лиза красавица, вся в маму», «Копия мамы в профиль», - поражаются фанаты.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента