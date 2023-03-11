«У врачей нет выбора»: принято решение по Роману Костомарову

Уже два месяца Роман Костомаров сражается за жизнь в реанимации. У него остается тяжелое состояние. Сам спортсмен находится на ИВЛ, самостоятельно дышать он не может. У чемпиона вновь развился сепсис на руке, судя по всему, предстоит новая операция по чистке.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Но речи об ухудшении состояния фигуриста не идет. При этом, принято решение не менять схему лечения с аппаратным поддержанием дыхания. Потому что иначе врачи поступить не могут.