«У врачей нет выбора»: принято решение по Роману Костомарову

Уже два месяца Роман Костомаров сражается за жизнь в реанимации. У него остается тяжелое состояние. Сам спортсмен находится на ИВЛ, самостоятельно дышать он не может. У чемпиона вновь развился сепсис на руке, судя по всему, предстоит новая операция по чистке.
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Но речи об ухудшении состояния фигуриста не идет. При этом, принято решение не менять схему лечения с аппаратным поддержанием дыхания. Потому что иначе врачи поступить не могут.
«У врачей нет выбора. Они знают, что у Романа тяжелое состояние, поэтому не могут позволить перевести его на более ослабленную систему лечения. Они должны быть уверены, что угрозы жизни нет», - объяснил доктор медицинских наук Андрей Шестаков сайту Sport24