Волочкова сняла штаны, чтобы водрузить между ног внушительный аппарат: «Мощный!»

Анастасия Волочкова смело публикует у себя в соцсетях кадры самого разного содержания. Походы в баню, погружения в купель, приемы гостей или выступления – звезде нравится впускать подписчиков в свою жизнь. И даже походы на физиолечение звезда афиширует демонстративно.

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Люди уже решили, что артистка закончила посещать врачей, но балерина вновь оказалась на медицинской кушетке. Она находится в поисках лучших процедур и аппаратов, и, кажется, нашла таковое. Звезда без штанов расположила себе меж ног круглый аппарат внушительных размеров и показала, как это выглядит. «Мощный!» - заверила артистка подписчиков и решила продолжать сеансы.