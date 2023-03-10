Прижала малютку к груди: Орлова воссоединилась с дочерью после нескольких дней разлуки

Телеведущая Ольга Орлова показала подписчикам момент долгожданного воссоединения со своей дочкой-малюткой. Напомним, месяц назад дива стала мамой во второй раз.

Спустя несколько недель Ольга решила на пару дней развеяться в компании подруг и оставить малютку под присмотром няни, бабушки и старшего брата.

Злопыхатели Орловой сразу раскритиковали действия теледивы. Мол, эгоистично оставлять маленькую Анечку и лететь в Сочи, чтобы отметить день рождения Ксении Бородиной. Однако сама артистка не нашла в своих действиях ничего плохого, так как за малышкой приглядывали самые близкие люди ведущей.

Сегодня певица вернулась домой и показала поклонникам, как прошло воссоединение с малышкой.

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