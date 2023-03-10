Прижала малютку к груди: Орлова воссоединилась с дочерью после нескольких дней разлуки

Телеведущая Ольга Орлова показала подписчикам момент долгожданного воссоединения со своей дочкой-малюткой. Напомним, месяц назад дива стала мамой во второй раз.
Спустя несколько недель Ольга решила на пару дней развеяться в компании подруг и оставить малютку под присмотром няни, бабушки и старшего брата.
Злопыхатели Орловой сразу раскритиковали действия теледивы. Мол, эгоистично оставлять маленькую Анечку и лететь в Сочи, чтобы отметить день рождения Ксении Бородиной. Однако сама артистка не нашла в своих действиях ничего плохого, так как за малышкой приглядывали самые близкие люди ведущей.
Сегодня певица вернулась домой и показала поклонникам, как прошло воссоединение с малышкой.
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Ольга Орлова с дочкой и любимыми собаками. Фото: соцсети
Сначала артистка опубликовала видео с собаками. Они радостно прыгали на Ольгу и были рады встрече с ней. Однако в комментариях злопыхатели пошутили, что первым делом нужно было пойти к Анечке, а уже потом обниматься с животными. Уже через несколько минут теледива выставила фото с дочерью. Звездная мама прижимала малышку к груди. Рядом с ними находились любимые питомцы звезды.
Орлова отмечала, что летала в Сочи вместе со своим мужем. Он отлично ладит с подругами своей супруги и не запрещает ей видеться с приятельницами. На некоторые вечеринки пара ходит вместе, а на другие Орлова предпочитает отправляться одна, что не вызывает никаких вопросов у ее мужа.