«Мама, убери телефон»: трехлетний сын Самойловой запретил ей снимать его на камеру

Модель и блогерша Оксана Самойлова любит делиться семейным контентом со своей многомиллионной аудиторией. Жена Джигана ежедневно выкладывает фото и видео с детьми, супругом. Контент собирает множество комментариев и лайков.

В последнее время поклонники стали замечать, что весь контент красотки связан с дочерями и трехлетним сыном Давидом. Подписчики не раз был свидетелями того, что девочки негативно высказывались по поводу бесконечных съемок. Давид никакого дискомфорта не испытывал, однако накануне огорошил свою звездную маму.

С наступлением трех лет малыш стал все чаще капризничать и говорить то, что ему не нравится. Так, ему не понравилась съемка с его участием.

Недавно сама Самойлова рассказывала подписчикам, что перестает узнавать сына. Она уже проходила «кризис трех лет» с дочерями, но не думала, что это затронет Давида. С самого его рождения мальчик был чрезвычайно милым и послушным ребенком. Но теперь он стал капризничать по любому поводу и проявлять характер.

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Накануне супруга рэпера играла с малышом в игру, перекидывая шапку из рук в руки друг другу. Оксана снимала это на камеру. В какой-то момент мальчик серьезно попросил маму остановить видео.