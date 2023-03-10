«Мама, убери телефон»: трехлетний сын Самойловой запретил ей снимать его на камеру

Модель и блогерша Оксана Самойлова любит делиться семейным контентом со своей многомиллионной аудиторией. Жена Джигана ежедневно выкладывает фото и видео с детьми, супругом. Контент собирает множество комментариев и лайков.
В последнее время поклонники стали замечать, что весь контент красотки связан с дочерями и трехлетним сыном Давидом. Подписчики не раз был свидетелями того, что девочки негативно высказывались по поводу бесконечных съемок. Давид никакого дискомфорта не испытывал, однако накануне огорошил свою звездную маму.
С наступлением трех лет малыш стал все чаще капризничать и говорить то, что ему не нравится. Так, ему не понравилась съемка с его участием.
Недавно сама Самойлова рассказывала подписчикам, что перестает узнавать сына. Она уже проходила «кризис трех лет» с дочерями, но не думала, что это затронет Давида. С самого его рождения мальчик был чрезвычайно милым и послушным ребенком. Но теперь он стал капризничать по любому поводу и проявлять характер.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Накануне супруга рэпера играла с малышом в игру, перекидывая шапку из рук в руки друг другу. Оксана снимала это на камеру. В какой-то момент мальчик серьезно попросил маму остановить видео.
«Мама, убери телефон», — потребовал он, не ответив на расспросы Самойловой, почему она должна это сделать.
После этого блогерша в соцсетях пожаловалась, что уже и сын не разрешает снимать его.
Дочери звездной четы действительно не любят, когда мама слишком часто фотографирует. Пока меньше всего недовольства по этому поводу обычно высказывает старшая дочь пары, Ариела. А вот Майя делает то, что скажет Самойлова, но все же уже очень неохотно. В комментариях подписчики модели не раз отмечали, что по лицу девочки можно понять, как она относится ко всем этим съемкам родителей. Да и сама Оксана неоднократно шутила на эту тему.