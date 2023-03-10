Ура, больше не блондинка: Юлия Салибекова из «Дома-2» перекрасила волосы в темный цвет — такая красотка

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном начала активно менять имидж, пытаясь стать другой не только внутри, но и внешне.

Юлия Салибекова перекрашивала свои темные волосы в рыжий цвет, а потом стала блондинкой. За эти эксперименты Юлию Салибекову нещадно критиковали в Сети. Подписчики заявляли, что и рыжие, и белые волосы Юлю сильно дешевили. В итоге она прислушалась к мнению большинства и вновь стала брюнеткой.

Снимком, на котором она запечатлена с новым цветом волос, Юлия Салибекова поделилась в микроблоге.

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