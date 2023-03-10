«Мы оба знаем, какие слова летели в мой адрес. Зачем так нагло врать»: Ефременкова шокирована поведением Мондезира

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в последнее время погрязли в скандалах. Юлия Ефременкова рассказала, что Мондезир обзывает ее жирной и ругается матом. Юля призналась, что не может терпеть такого отношения к себе, и хотела бы уйти от Мондезира, но как это сделать с двумя грудными сыновьями-близнецами на руках, она не представляет.
Мондезир же во время интерактива с подписчиками заявил, что не обзывал Юлию, а говорил о жирном йогурте, который та ела.
Юлию Ефременкову его слова вывели из себя. В микроблоге она эмоционально высказалась о поведении Мондезира.
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«Скажу вам одно: посмотрела я прямой эфир Мондезира с левого аккаунта, так как он его от меня зачем-то скрыл! Слов нет, какой стрем. Ну, зачем же так нагло врать. Бог с тобой, пусть все слова, которые ты сказал в мой адрес, останутся на твоей совести. Ты можешь пытаться оправдаться перед людьми, но мы оба знаем, какие слова летели в мой адрес. Людей за идиотов не надо держать!» — высказалась Юлия Ефременкова.