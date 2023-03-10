Оголилась вся: Каролина Севастьянова эффектно обернула тело двумя тряпицами — сочная плоть манит и дразнит

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня завоевывает популярность, отнюдь не благодаря спортивным достижениям.

27-летняя красавица-спортсменка вовсю эксплуатирует свою красоту и чувственность. В микроблоге Каролины Севастьяновой преобладают ее откровенные снимки. Время Каролина Севастьянова предпочитает проводить в теплых местах планеты, так что поводов оголяться у нее масса. И это не только пляж.

Каролина Севастьянова и платья предпочитает такие, что сразу не поймешь, тряпочки это или наряд.

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