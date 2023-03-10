Из белого мрамора: вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк показала могильный камень с надписью

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, на днях вернулась из Дубая, где теперь живет с мужем. Не исключено, что Анна Заворотнюк прилетела в Россию, чтобы обнять свою мама, актрису Анастасию Заворотнюк, которая недавно выписалась из клиники.
В микроблоге 27-летняя Анна Заворотнюк поделилась подборкой снимков, которые сделала незадолго до вылета из Дубая. Блогерша рассказала, что посетила в Дубае выставку необычных экспонатов. Один из них ее заворожил, Анна показала его в микроблоге. Это могильный камень из белого мрамора, какие обычно устанавливаются на надгробиях.
«Что подумают люди?» — гласит надпись на камне.
Анна Заворотнюк показала надгробный камень. Фото: соцсети
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Анна Заворотнюк рассказала, что этот экспонат заставил ее вспомнить о пережитых переживаниях.
«Когда я только начала вести свой блог, очень обижалась на злые комментарии. Что мне только не писали — и кривая, и косая! Спустя несколько лет я начала относится к хейтерам с юмором», — поделилась Анна Заворотнюк.