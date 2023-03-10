Из белого мрамора: вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк показала могильный камень с надписью

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, на днях вернулась из Дубая, где теперь живет с мужем. Не исключено, что Анна Заворотнюк прилетела в Россию, чтобы обнять свою мама, актрису Анастасию Заворотнюк, которая недавно выписалась из клиники.

В микроблоге 27-летняя Анна Заворотнюк поделилась подборкой снимков, которые сделала незадолго до вылета из Дубая. Блогерша рассказала, что посетила в Дубае выставку необычных экспонатов. Один из них ее заворожил, Анна показала его в микроблоге. Это могильный камень из белого мрамора, какие обычно устанавливаются на надгробиях.