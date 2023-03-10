«У врачей нет выбора»: доктор медицинских наук прокомментировал тяжелое состояние Романа Костомарова

Тревожные сообщения приходят из клиники, врачи которой борются за жизнь прославленного фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова. В эту пятницу, 10 марта, СМИ сообщили, что Роману Костомарову может грозить еще одна операция по ампутации, поскольку медики не могут остановить развитие гангрены.

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков оценил ход лечения Романа Костомарова. По словам специалиста, организм 46-летнего Романа Костомарова тяжело переносит вмешательства аппаратов. Спортсмен уже два месяца находится в медикаментозной коме. Жизнедеятельность поддерживается специальными аппаратами и лекарствами.

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