«У врачей нет выбора»: доктор медицинских наук прокомментировал тяжелое состояние Романа Костомарова

Тревожные сообщения приходят из клиники, врачи которой борются за жизнь прославленного фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова. В эту пятницу, 10 марта, СМИ сообщили, что Роману Костомарову может грозить еще одна операция по ампутации, поскольку медики не могут остановить развитие гангрены.
Доктор медицинских наук Андрей Шестаков оценил ход лечения Романа Костомарова. По словам специалиста, организм 46-летнего Романа Костомарова тяжело переносит вмешательства аппаратов. Спортсмен уже два месяца находится в медикаментозной коме. Жизнедеятельность поддерживается специальными аппаратами и лекарствами.
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«Такое долгое состояние при нахождении в больнице с постоянным вмешательством вспомогательных аппаратов может по-разному отразиться на улучшении динамики. Никто не может сказать, сколько организм сможет поддерживать улучшение динамики, находясь в таких условиях. Но у врачей нет выбора. Они знают, что у Романа тяжелое состояние, поэтому не могут позволить перевести его на более ослабленную систему лечения. Они должны быть уверены, что угрозы жизни нет, но насколько такой медицинский режим может отразиться на Костомарове, можно будет говорить после восстановления. Сейчас это неизвестно для всех, даже для врачей Костомарова», — высказался Андрей Шестаков.
По материалам Sport24