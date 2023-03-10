«Сам Таню свою подставляет»: Африкантова сделала предупреждение для Мусульбес и Капаклы после измены

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова развернула настоящую войну в соцсетях против своей соперницы Тани Мусульбес, с которой ей изменил Рома Капаклы.

Марина Африкантова долго вела себя корректно по отношению к Тане Мусульбес, но вдруг начала выкладывать в Сеть ее скабрезные снимки, обзывать последними словами, намекать на любовь Тани Мусульбес к спиртному.

Марина Африкантова в телеграм-канале объяснила причины своего поведения. Оказывается, ей не нравится, что Рома Капаклы, который пока еще является ее официальным мужем, часто говорит о ней в соцсетях. Марина Африкантова попросила Рому ее не трогать, иначе она продолжит хейтить его новую возлюбленную.

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