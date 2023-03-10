Осунувшееся лицо, без капли макияжа: поседевшую Чулпан Хаматову засняли в Грузии — новые гастроли после провала в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова, спектакль с участием которой на днях был отменен в столице Латвии Риге, прибыла в Грузию.

Вероятно, звезда театра и кино будет пытаться завоевывать любовь грузинской публики. Снимком с участием Чулпан Хаматовой на своей страничке в соцсети поделился Николай Свентицкий, директор одного из театров Тбилиси. Не исключено, что следующий спектакль с участием Чулпан Хаматовой состоится именно здесь.

В кадре Чулпан Хаматова запечатлена, мягко говоря, без лоска. У актрисы осунувшееся лицо, нет макияжа, уставшие глаза, а волосы выкрашены в белый цвет. Из-за освещения кажется, что Чулпан Хаматова седая.

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