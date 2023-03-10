«Сразу вас разочарую»: Айза раскрыла новые подробности ссоры Гуфа и Юлии Королевой

Айза и Гуф

Айза и Гуф. Фото: соцсети 

Телеведущая отметила, что о воссоединении с бывшим мужем не идет и речи. Она просто переживает об экс-возлюбленном.

Бывшая жена рэпера Гуфа, Айза, разместила в своем микроблоге подробности странных событий, происходящих в семье исполнителя.

Айза отметила, что всерьез переживает за бывшего мужа. Однако ее участие в жизни Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, не свидетельствует об их романе.

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Айза отметила, что Долматову помогают специалисты и семья. Телеведущая уверена, что бывший муж справится со своими проблемами, связанными с психическим здоровьем:

«Сразу вас разочарую: ничего интересного не происходит. С Лешей все будет в порядке. Слава Богу, он уже не один, к нему летит Оля с друзьями, мы с ней и Юлей на связи. Каждый прилагает максимум усилий, кто что может, то и делает».

«Конечно же, мы с Лешей не сошлись. Об этом речи нет и быть не может. Шутки шутками, но давайте не разносить эту тему. У Леши с Юлей все будет хорошо. Сейчас он успокоится. Все нормально. Я просто мама Лешиного ребенка, которая очень переживает, любит и поддерживает Леху. Вот и все», — добавила Айза в своем микроблоге.

Напомним, ранее Айза прокомментировала недавний скандал Гуфа и его новой жены.

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