«Сразу вас разочарую»: Айза раскрыла новые подробности ссоры Гуфа и Юлии Королевой

Бывшая жена рэпера Гуфа, Айза, разместила в своем микроблоге подробности странных событий, происходящих в семье исполнителя.

Айза отметила, что всерьез переживает за бывшего мужа. Однако ее участие в жизни Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, не свидетельствует об их романе.

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Айза отметила, что Долматову помогают специалисты и семья. Телеведущая уверена, что бывший муж справится со своими проблемами, связанными с психическим здоровьем: