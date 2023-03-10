«Ушастая красавица»: Африкантова слила в Сеть скабрезные фото своей соперницы Мусульбес

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в своем телеграм-канале устроила настоящую травлю своей сопернице Татьяне Мусульбес. Марина Африкантова обзывает Таню жабой, называет ее ушастой и заявляет о ее пристрастии к спиртному.
В телеграм-канале Марина Африкантова разместила скабрезные снимки Тани Мусульбес, на которых она предстает в невыгодном свете. Африкантова также напомнила, что от природы у Тани Мусульбес сильно торчат уши.
«Ушастая красавица. Это гены, Рома, все дети будут ушастые. Если чисто ради перепихона, то ладно — не волнуюсь», — написала под одним из снимков Мусульбес Африкантова.
Африкантова слила в Сеть это фото Мусульбес. Фото: соцсети
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Напомним, Марина Африкантова не может прийти в себя после измены Ромы Капаклы с Таней Мусульбес. Сразу после совместной ночи Капаклы и Мусульбес улетели на Бали, а Марина Африкантова осталась в Дубае и уже подала на развод с Капаклы. Их отношения продлились шесть лет, три с половиной года из которых пара прожила в браке.