«Ушастая красавица»: Африкантова слила в Сеть скабрезные фото своей соперницы Мусульбес

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в своем телеграм-канале устроила настоящую травлю своей сопернице Татьяне Мусульбес. Марина Африкантова обзывает Таню жабой, называет ее ушастой и заявляет о ее пристрастии к спиртному.

В телеграм-канале Марина Африкантова разместила скабрезные снимки Тани Мусульбес, на которых она предстает в невыгодном свете. Африкантова также напомнила, что от природы у Тани Мусульбес сильно торчат уши.