«Если она готовит манты»: Ляйсан Утяшева раскрыла главный секрет идеального блюда из мяса

Жена Павла Воли — Ляйсан Утяшева — рассказала, как главное мясное блюдо ее семьи получается особенно вкусным.

Утяшева обожает готовит манты с мясом. Они являются чуть ли не коронным блюдом гимнастки. Ляйсан узнала о секретном ингредиенте этого блюда от своей бабушки, которую ласково называет нанайкой.