«Если она готовит манты»: Ляйсан Утяшева раскрыла главный секрет идеального блюда из мяса

Жена Павла Воли — Ляйсан Утяшева — рассказала, как главное мясное блюдо ее семьи получается особенно вкусным.
Утяшева обожает готовит манты с мясом. Они являются чуть ли не коронным блюдом гимнастки. Ляйсан узнала о секретном ингредиенте этого блюда от своей бабушки, которую ласково называет нанайкой.
«Больше лука — залог ее успеха, если она готовит манты или что-то из мяса. Нанаюшка, когда готовит, любит вспоминать или говорить о чем-то хорошем, добром, светлом. Еще очень любит при этом обсуждать истории любви», — поделилась Утяшева в эфире шоу «Вкусно с Ляйсан» на канале ТВ-3.
Напомним, ранее в Роскачестве рассказали, что нужно знать при покупке молочных сосисок.