Видно же все: разомлевшая на пляже Каролина Севастьянова засветила межножное пространство — форменное бесстыдство

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова, судя по всему, не переносит русские холода. Всю зиму Каролина Севастьянова провела в Монако, иногда наведывалась в Париж, а сейчас улетела к теплому морю.

Вот где можно раскрепоститься и показать свое тело во всей его красе. Каролина Севастьянова обожает демонстрировать, как она хороша.

В микроблоге она поделилась снимком, который сделала на пляже. В руке Каролина Севастьянва держит кокос, ноги сдвинула, но не стала их плотно сжимать, а показала то, что видно в пространстве между ног. А именно — синяя накидка, которой застелен шезлонг.

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