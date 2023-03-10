«Идеальное тело»: Вики Одинцова в купальнике цвета зефира похвасталась сочными формами

Участница шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова разместила в личном микроблоге кадр из путешествия. Примечательно, что знаменитость продемонстрировала себя в купальнике нежно-розового цвета.
Одинцовой часто предлагают стать амбассадором брендов спортивной одежды. Поклонники обожают, когда Вики демонстрирует свое красивое тело в откровенных образах. Недавно Вики вновь порадовала фолловеров.
Одинцова показала, в каком наряде собирается выйти на пляж. Знаменитость отдала предпочтение розовому купальнику цвета зефира. Наряд подчеркнул сочный бюст знаменитости и ее округлые бедра. Также модель дополнила образ вязаной шляпой.
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«Идеальная пятница», — подписала снимок Вики Одинцова.
Вики Одинцова в купальнике. Фото: соцсети
«Красивая», «Идеальная женщина», «Божественно красивая», «Идеальное тело», — написали поклонники Одинцовой в комментариях под ее свежим снимком.
Напомним, ранее фитнес-тренер рассказала, как накачать сочный «орех».