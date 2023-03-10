«Идеальное тело»: Вики Одинцова в купальнике цвета зефира похвасталась сочными формами

Участница шоу «Звезды в Африке» Вики Одинцова разместила в личном микроблоге кадр из путешествия. Примечательно, что знаменитость продемонстрировала себя в купальнике нежно-розового цвета.

Одинцовой часто предлагают стать амбассадором брендов спортивной одежды. Поклонники обожают, когда Вики демонстрирует свое красивое тело в откровенных образах. Недавно Вики вновь порадовала фолловеров.

Одинцова показала, в каком наряде собирается выйти на пляж. Знаменитость отдала предпочтение розовому купальнику цвета зефира. Наряд подчеркнул сочный бюст знаменитости и ее округлые бедра. Также модель дополнила образ вязаной шляпой.

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