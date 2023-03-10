«Все, отстаньте»: Капаклы официально подтвердил роман с Мусульбес, разместив ее фото на своей странице

Роман Капаклы

Роман Капаклы. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Роман Капаклы признался, что улетел на Бали к Тане Мусульбес.

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы сделал то, о чем его долго просили поклонники. Он разместил в телеграм-канале снимок счастливой и влюбленной в него Тани Мусульбес. Таким образом Роман Капаклы фактически подтвердил свой роман с Мусульбес и то, что улетел к ней на Бали.

Ранее же Рома Капаклы ничего не говорил о Татьяне, просто признаваясь, что сейчас чувствует себя очень счастливым человеком.

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Таня Мусульбес. Фото: соцсети

«Все, отстаньте», — написал под фото Рома Капаклы.

Поклонники делают Татьяне Мусульбес комплименты, желая влюбленным счастья.

Напомним, Рома Капаклы закрутит роман с Таней Мусульбес на глазах жены Марины Африкантовой. Марина уже подала на развод с Капаклы и в телеграм-канале дает понять, что невероятна зла на обоих.

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