«Все, отстаньте»: Капаклы официально подтвердил роман с Мусульбес, разместив ее фото на своей странице

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы сделал то, о чем его долго просили поклонники. Он разместил в телеграм-канале снимок счастливой и влюбленной в него Тани Мусульбес. Таким образом Роман Капаклы фактически подтвердил свой роман с Мусульбес и то, что улетел к ней на Бали.

Ранее же Рома Капаклы ничего не говорил о Татьяне, просто признаваясь, что сейчас чувствует себя очень счастливым человеком.

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