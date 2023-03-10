«Все, отстаньте»: Капаклы официально подтвердил роман с Мусульбес, разместив ее фото на своей странице

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы сделал то, о чем его долго просили поклонники. Он разместил в телеграм-канале снимок счастливой и влюбленной в него Тани Мусульбес. Таким образом Роман Капаклы фактически подтвердил свой роман с Мусульбес и то, что улетел к ней на Бали.
Ранее же Рома Капаклы ничего не говорил о Татьяне, просто признаваясь, что сейчас чувствует себя очень счастливым человеком.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Таня Мусульбес. Фото: соцсети
«Все, отстаньте», — написал под фото Рома Капаклы.
Поклонники делают Татьяне Мусульбес комплименты, желая влюбленным счастья.
Напомним, Рома Капаклы закрутит роман с Таней Мусульбес на глазах жены Марины Африкантовой. Марина уже подала на развод с Капаклы и в телеграм-канале дает понять, что невероятна зла на обоих.