«Пусть спит со своей жабой втихушку и пиво ей приносит для похмелья»: Африкантова приложила Капаклы и Мусульбес

Бывшие участники «Дома-2», супруги Марина Африкантова и Рома Капаклы продолжают публичные разборки. Марина Африкантова выходит из себя из-за того, что изменивший ей супруг постоянно упоминает в своем телеграм-канале ее имя. Марина Африкантова считает, что Рома Капаклы таким образом хайпует на ней.

Блондинка решила поставить неверного мужа на место и заодно прошлось по Тане Мусульбес, с которой Капаклы ей изменил.