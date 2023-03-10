«Пусть спит со своей жабой втихушку и пиво ей приносит для похмелья»: Африкантова приложила Капаклы и Мусульбес

Бывшие участники «Дома-2», супруги Марина Африкантова и Рома Капаклы продолжают публичные разборки. Марина Африкантова выходит из себя из-за того, что изменивший ей супруг постоянно упоминает в своем телеграм-канале ее имя. Марина Африкантова считает, что Рома Капаклы таким образом хайпует на ней.
Блондинка решила поставить неверного мужа на место и заодно прошлось по Тане Мусульбес, с которой Капаклы ей изменил.
«Передайте, пожалуйста, Роме, пусть меня никак не трогает и не задевает, вообще не упоминает мое имя! А то мало не покажется! Пусть спит со своей жабой втихушку. И после пробежки ей пиво приносит для похмелья», — написала в телеграм-канале Марина Африкантова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Марина Африкантова подала на развод с Ромой Капаклы, уличив его в измене с экс-участницей «Дома-2», которая уже дважды успела побывать замужем, Таней Мусульбес. Африкантова сейчас находится в Дубае, а Капаклы улетел на Бали, где его ждала Мусульбес.