«Опробовать все блага на себе»: Филипп Киркоров показал повзрослевших детей на отдыхе в Дубае

Поп-король Филипп Киркоров опубликовал в личном микроблоге кадры своих детей Мартина и Аллы-Виктории на отдыхе в Дубае.

Киркоров отметил, что дети уже вернулись с каникул и теперь снова погружены в учебу и другие развивающие дела. И теперь сам Филипп Бедросович намеревается посететить интересные места ОАЭ по маршруту детей.

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