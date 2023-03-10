«Опробовать все блага на себе»: Филипп Киркоров показал повзрослевших детей на отдыхе в Дубае

Поп-король Филипп Киркоров опубликовал в личном микроблоге кадры своих детей Мартина и Аллы-Виктории на отдыхе в Дубае.
Киркоров отметил, что дети уже вернулись с каникул и теперь снова погружены в учебу и другие развивающие дела. И теперь сам Филипп Бедросович намеревается посететить интересные места ОАЭ по маршруту детей.
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«Закончились весенние каникулы у детей! И теперь Алла-Виктория и Мартин в строю до лета. Но заряжены солнцем, эмоциями, развлечениями», — отметил Киркоров.
«Вернулись ко мне с рассказами — как вкусно, как весело, как круто! Что мне ничего не остается, как вернуться в Дубай и опробовать все блага на себе», — добавил Киркоров.
Алла-Виктория и Мартин Киркоровы. Фото: соцсети
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