В 34 года превратился в старика: обросший и отекший Александр Петров напугал поклонников внешним видом

Звезда фильмов «Текст», «Полицейский с Рублевки» и многих других Александр Петров в январе отметил свое 34-летие. Но похоже, актеру надоело амплуа юного мальчика и героя-любовника, и он решил сменить имидж. Чем, правда, напугал своих фанатов, которые привыкли видеть его на экране несколько другим.
На фото, которым Александр Петров поделился в микроблоге, он предстал заметно постаревшим, зрелым мужчиной. Петров показал обросшее и отечное лицо. А очки и капюшон от худи добавили возраста.
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Александр Петров состарился. Фото: соцсети
Поклонники Александра Петрова в комментариях выражают недоумение по поводу того, почему он в 34 года умудрился превратиться в старика. Некоторые не исключают, что это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Сам Петров на домыслы подписчиков не реагирует.