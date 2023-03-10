В 34 года превратился в старика: обросший и отекший Александр Петров напугал поклонников внешним видом

Звезда фильмов «Текст», «Полицейский с Рублевки» и многих других Александр Петров в январе отметил свое 34-летие. Но похоже, актеру надоело амплуа юного мальчика и героя-любовника, и он решил сменить имидж. Чем, правда, напугал своих фанатов, которые привыкли видеть его на экране несколько другим.

На фото, которым Александр Петров поделился в микроблоге, он предстал заметно постаревшим, зрелым мужчиной. Петров показал обросшее и отечное лицо. А очки и капюшон от худи добавили возраста.

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