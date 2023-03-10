Стройная и посвежевшая: Лиза Арзамасова в прямых джинсах дымчатого оттенка похвасталась тонкими ножками

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Папины дочки» Лизы Арзамасовой появилась фотография знаменитости на пляже.
Арзамасова в дымчатых брюках и топе с открытым декольте черного оттенка накинула сверху клетчатую рубашку синего цвета.
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Также Лиза выбрала коричневый широкий ремень и кепку в тон рубашки. Арзамасова дополнила кэжуал-образ очками с квадратной оправой.
Лиза Арзамасовав в ЮАР. Фото: соцсети
Поклонники Арзамасовой отметили, что Лиза заметно посвежела на отдыхе. Также фолловерам нравится короткая стрижка жены Ильи Авербуха.
«Какая красота», «Вам так красиво в этом образе», «Отличный кадр», «Так нравится эта стрижка на вас», «Лиза просто стройняшка».