Панкратов-Черный объяснил, чем обязаны фильмы Гайдая музыке Зацепина

Известный композитор Александр Зацепин 10 марта отмечает свое 97-летие. Он написал музыку к сотне с лишним фильмов, которые давно стали классикой. Нет такого человека в нашей стране, который не смотрел бы комедии Леонида Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»...

Особое очарование им придает музыка Зацепина. Актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный, хорошо знакомый с Леонидом Гайдаем, слышал от него множество теплых слов в адрес композитора.

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