«Круг с молитвами о ее здоровье»: Андрей Малахов вспомнил о последних днях жизни Жанны Фриске

Ведущий программы «Малахов» Андрей Малахов рассказал, как несколько часов молился в храме за здоровье исполнительницы Жанны Фриске.

После известия о болезни певицы Андрей Малахов поспешил в монастырь в Дивеево. По словам «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой, в монастыре свершаются настоящие чудеса.

Малахов молился за здоровье Жанны Фриске. И вскоре она ему позвонила и поблагодарила:

«Я подумал: надо поехать, потому что все говорят: там помогают. Мы взяли матушек, прошли по канавке, и вдруг Жанна Фриске, которая мне в жизни не звонила — мы общались просто «привет-привет», — набирает».

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«Я снимаю трубку, а там: «Андрей, это Жанна. Я тебе так благодарна. Мне прямо захотелось позвонить тебе». А я рассказал ей, что мы сделали круг с молитвами о ее здоровье», — признался Малахов в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».

После Малахов поддерживал Фриске и ее семью до самой смерти знаменитости 15 июня 2015 года. Жанны Фриске не стало в возрасте 40 лет. Злокачественная опухоль головного мозга забрала жизнь певицы.