Владимир Кузьмин перестал носить обручальное кольцо – к чему бы это?

Концерт Владимира Кузьмина в Москве прошел с аншлагом – все желающие послушать кумира даже не смогли попасть в зал. Впрочем, внешний вид несколько огорошил поклонников. Мало того, что на сцене артист появился в самой простой одежде – джинсах и футболке, он еще и сильно поправился.

А самое главное – женатый на Екатерине Трофимовой певец не счел нужным надевать обручальное кольцо, на что сразу обратили внимание. Правда, откровенничать о том, не случилось ли что-то в его семейной жизни, Кузьмин не стал, - он вообще отличался в этот вечер немногословностью и предпочитал не говорить, а петь.

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Зато на экране за его спиной, едва только зазвучала композиция «Сказка в моей жизни», стали появляться кадры с Екатериной Трофимовой, сообщает издание «МК».