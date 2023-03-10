Повзрослела и стала напоминать родительницу: Ольга Кабо вывела в свет старшую дочь

Ольга Кабо пришла на кинопремьеру вместе со своей дочерью Татьяной Василишиной.
В детстве дочка Ольги Кабо и банкира Эдуарда Василишина занималась балетом и снималась в кино. Например, в 2007 году девочка сыграла в детском фильме режиссера Леонида Нечаева «Дюймовочка».
Поклонники Ольги Кабо были уверены, что Татьяна пойдет по стопам звездной мамы. Однако Василишина отучилась на психологическом факультете МГУ.
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А недавно Татьяна пришла с мамой на премьеру фильма Сарика Андреасяна. Вместе с Ольгой Кабо в нежно-розовом образе Татьяна Василишина позировала перед камерами в черно-белом кардигане и темных брюках.
Несмотря на разный цвет волос, поклонники замечают поразительное сходство между Ольгой и ее дочерью.
Ольга Кабо с дочерью Татьяной Василишиной. Фото: Ольга Белова/Teleprogramma.pro
Напомним, ранее другая актриса Марина Зудина рассказала, почему сын пошел по стопам Олега Табакова, а дочь не выбрала актерскую профессию.