Повзрослела и стала напоминать родительницу: Ольга Кабо вывела в свет старшую дочь

Ольга Кабо пришла на кинопремьеру вместе со своей дочерью Татьяной Василишиной.

В детстве дочка Ольги Кабо и банкира Эдуарда Василишина занималась балетом и снималась в кино. Например, в 2007 году девочка сыграла в детском фильме режиссера Леонида Нечаева «Дюймовочка».

Поклонники Ольги Кабо были уверены, что Татьяна пойдет по стопам звездной мамы. Однако Василишина отучилась на психологическом факультете МГУ.

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А недавно Татьяна пришла с мамой на премьеру фильма Сарика Андреасяна. Вместе с Ольгой Кабо в нежно-розовом образе Татьяна Василишина позировала перед камерами в черно-белом кардигане и темных брюках.

Несмотря на разный цвет волос, поклонники замечают поразительное сходство между Ольгой и ее дочерью.