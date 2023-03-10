«Переживаем только за Лешу»: Айза прокомментировала недавний скандал Гуфа и его новой жены

Бывшая жена рэпера Гуфа — Айза-Лилуна Ай — рассказала, что происходит между артистом и его новой возлюбленной.
Отметим, на днях жена Гуфа — Юлия Королева — забрала их общую дочь и уехала от исполнителя. Сам Гуф стал публиковать в своих социальных сетях странные видео и фото. Поклонники рэпера забеспокоились после случившегося.
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Бывшая жена Гуфа призналась, что и сама переживает о состоянии артиста. Сын Айзы и Гуфа желает отцу скорейшего выздоровления. Зато Юлии Королевой Айза не доверяет.
«А про его жену я даже говорить не хочу. Я ей не доверяю, я ее не знаю, и я ей не верю. Сейчас мы переживаем только за Лешу. Для меня важно, чтобы Леша был в порядке, а еще лучше счастлив. И чтобы наши дети не страдали от всего. А на других мне все равно», — рассказала Айза в беседе с Super.ru.
Напомним, ранее Ивлеева вспомнила, почему перестала общаться с Айзой.