«Переживаем только за Лешу»: Айза прокомментировала недавний скандал Гуфа и его новой жены

Бывшая жена рэпера Гуфа — Айза-Лилуна Ай — рассказала, что происходит между артистом и его новой возлюбленной.

Отметим, на днях жена Гуфа — Юлия Королева — забрала их общую дочь и уехала от исполнителя. Сам Гуф стал публиковать в своих социальных сетях странные видео и фото. Поклонники рэпера забеспокоились после случившегося.

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Бывшая жена Гуфа призналась, что и сама переживает о состоянии артиста. Сын Айзы и Гуфа желает отцу скорейшего выздоровления. Зато Юлии Королевой Айза не доверяет.