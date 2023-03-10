В самолете с отцом, как взрослые! Безруков показал сына и дочь от Матисон: а где мама?

Сергей Безруков слывет примерным семьянином и не зря! У актера подрастает трое детей от его второй жены Анны Матисон. Пара воспитывает: 6-летнюю дочку Машу, 4-летнего Степана и маленького Васеньку, ему год и 8 месяцев.

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Старшие дети художественного руководителя Губернского театра подросли и теперь он может брать их с собой на гастроли. В своем микроблоге Сергей Безруков поделился свежим снимком, который был сделан в самолете. Дочка сидела у иллюминатора, рядом с ней братик Степа. А вот мамы видно не было. Скорее всего жена актера осталась дома с младшим сыном Васей.