Букингемский дворец подтвердил, что дети Гарри и Меган носят титулы принца и принцессы

Несмотря на всю неприязнь британской королевской семьи к скандальному принцу Гарри, его дети от Меган Маркл — Арчи и Лилибет — будут носить титулы принца и принцессы. Согласно правилу, введенному еще во время правления короля Георга V.
«Титулы детям даются по праву рождения с тех пор, как их дедушка становится монархом. Этот вопрос уже давно решен по согласованию с Букингемским дворцом», — цитирует издание GMA официального представителя Гарри и Меган.
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Дворец действительно согласен с этим. Недавно на его сайте обновилась линия преемственности трона. Первым с ней идет принц Уильям, затем его дети по старшинству — Джордж, Шарлотта и Луи. Пятым по списку значится Гарри, герцог Сассекский, а за ним идут Арчи и Лилибет, к именам которых приставлены титулы принца и принцессы.
Вот так: скандалы скандалами, а традиции никто не отменял.