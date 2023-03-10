Букингемский дворец подтвердил, что дети Гарри и Меган носят титулы принца и принцессы

Дворец действительно согласен с этим. Недавно на его сайте обновилась линия преемственности трона. Первым с ней идет принц Уильям, затем его дети по старшинству — Джордж, Шарлотта и Луи. Пятым по списку значится Гарри, герцог Сассекский, а за ним идут Арчи и Лилибет, к именам которых приставлены титулы принца и принцессы.

Вот так: скандалы скандалами, а традиции никто не отменял.