Митя Фомин устроил переполох в «Москва-Сити»

Певец Митя Фомин и ведущий Иван Чуйков создали неожиданный, но радостный переполох среди женщин на смотровой площадке PANORAMA 360 делового центра «Москва-Сити». Это самая высокая площадка не только в Москве, но и во всей Европе: она находится на уровне 89-го этажа. Именно туда забрались Митя Фомин и Иван Чуйков, чтобы провести праздничное мероприятие в честь 8 марта.

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За считанные минуты площадка заполнилась до отказа: харизматичные ведущие проводили веселые игры и конкурсы, раздавали подарки и автографы, и ни одна представительница прекрасного пола не ушла в этот день без цветов. А еще женщины, попавшие на это мероприятие Русского музыкального телеканала RU.TV., с удовольствием фотографировались вместе с Митей и Иваном на фоне Москвы, сообщает «Русское Радио».