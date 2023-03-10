Халит Эргенч назвал главную черту характера Хюррем, из-за которой Сулейман влюбился

Халит Эргенч объяснил, почему султан Сулейман потерял голову, влюбившись в Хюррем. Славянской рабыне удалось стать влиятельной госпожой. Еще до того, как ее сын шехзаде Селим занял османский престол, она по сути выполняла обязанности Валиде султан. Именно Хюррем султан Сулейман поручил свой гарем.

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При этом историки утверждают, что Роксолана была отнюдь не красавицей. Падишаха она влюбила совсем другими качествами: мудростью, умом. Она научилась читать, писать, выучила чужой язык. Султан Сулейман даже советовался со своей хасеки, обсуждая политические и государственные дела. Что для гарема XVI было просто неслыханно.