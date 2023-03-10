Бузова в трусах под зебру утянула раздавшиеся бедра: над пупком темнеет бородавка (фото)

Ольга Бузова всегда берет с собой в поездки чемодан с купальниками. На пляже поющая телеведущая козырнула в бикини под зебру, показав тонкую талию и раздавшиеся бедра. Поклонники рассмотрели у поп-дивы бородавку на животике. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна старательно втягивала бока, выпячивая бедра.
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«Эффект стиральной доски», «Ребрышки для любителей гриля?», «Опять сплошной фотошоп», «Ну кого дурят? Видно же, что тут все ретушью замаскировано», «Пузяку куда свою дела?», «Смешно даже», — шутят фолловеры.
Ольга Бузова в купальнике под зебру. Фото: личный архив
Экс-ведущая проекта «Дом-2» получила порцию хейта из-за неправдоподобно стройной фигуры. Многие посчитали, что у певицы более «откормленные» формы, которые та фотошопит.