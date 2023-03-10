«Это так глупо»: жена Брюса Уиллиса опровергла новость о том, что Деми Мур живет вместе с ними

В американской прессе прошел слух, что 60-летняя актриса Деми Мур переехала к своему бывшему мужу Брюсу Уиллису, чтобы помогать ухаживать за ним — год назад было объявлено, что «крепкий орешек» прекращает сниматься в кино из-за афазии и других проявлений деменции.

Это была бы трогательная новость, но у Брюса ведь есть нынешняя жена, модель Эмма Хеминг, которая и так заботится о своем постаревшем супруге. Неужели Уиллису нужны две жены, чтобы приглядывать за ним?

Эмма решила пресечь эти слухи — она опубликовала в социальной сети заголовок одного из изданий и написала, что никакая Деми в их доме не живет.

«Давайте подавим это в зародыше. Это так глупо. Пожалуйста, прекратите», — написала модель.

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