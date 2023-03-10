Звезда фильм «Любовь и голуби» назвал болтовню Чулпан Хаматовой «звенящей глупостью»

Звезда фильм «Любовь и голуби» назвал болтовню Чулпан Хаматовой «звенящей глупостью»

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Актриса давно сбежала в Латвию.

78-летний Александр Михайлов прокомментировал поведение Чулпан Хаматовой за границей. Актриса давно уехала в Латвию. Под Ригой у нее есть коттедж в экопоселении. 

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Послушав речи некогда популярной в России артистки, Александр Яковлевич дал понять, что зритель едва ли примет ее обратно. Народный артист РСФСР считает, что делать на родине Чулпан Хаматовой будет нечего. Звезда комедии «Любовь и голуби» подметил, что когда-то актриса была весьма успешной. У нее было все, включая любовь поклонников. Однако едва ли у звезды отечественного кино, как считает Михайлов, есть какие-то особняки за границей.

В Латвии актриса раздавала интервью, рассказывая и о собственной незавидной доли. Чулпан Хаматова плакалась, что приехав в Латвию, она осталась почти без средств к существованию. Высказывалась артистка и на другие щепетильные на ее взгляд темы. Болтовню Чулпан Хаматовой Александр Яковлевич посчитал пустой.

«Эта звенящая глупость меня потрясает», — говорит актер.

По материалам «СтарХит»

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