Звезда фильм «Любовь и голуби» назвал болтовню Чулпан Хаматовой «звенящей глупостью»

78-летний Александр Михайлов прокомментировал поведение Чулпан Хаматовой за границей. Актриса давно уехала в Латвию. Под Ригой у нее есть коттедж в экопоселении.

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Послушав речи некогда популярной в России артистки, Александр Яковлевич дал понять, что зритель едва ли примет ее обратно. Народный артист РСФСР считает, что делать на родине Чулпан Хаматовой будет нечего. Звезда комедии «Любовь и голуби» подметил, что когда-то актриса была весьма успешной. У нее было все, включая любовь поклонников. Однако едва ли у звезды отечественного кино, как считает Михайлов, есть какие-то особняки за границей.