«Ломается» организм»: что слышно о состоянии Костомарова — последние новости на 10 марта

Роман Костомаров находится под постоянным наблюдением врачей в Коммунарке. Специалисты не спешат делать какие-то прогнозы. Все ждали, когда олимпийского чемпиона можно будет постепенно вывести из медикаментозной комы. Некоторое время фигурист провел на ИВЛ. Такие меры понадобились после того, как Роман Костомаров перенес микроинсульт.

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Помимо всего прочего из-за сепсиса и гангрены фигуристу ампутировали стопы ног. Писали, что Роман Костомаров сам дал согласие на операцию. Понимая, что речь идет о жизни и смерти. Медлить в его случае было нельзя.