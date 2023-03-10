Яна Кошкина запустила руку под юбку: бесстыдство прямо на публике

Актриса и телеведущая Яна Кошкина приступила к работе в новом проекте. Это сериал, название которого звезда пока не раскрывает. Зато делится кадрами со съемочной площадки.

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Новое фото Кошкиной не на шутку взбудоражило ее фанатов. Еще бы, ведь не так часто брюнетка демонстрирует столь откровенные жесты на публике. Яна в одноразовом медицинском халатике засунула руку под юбку и запечатлела себя именно в этот момент. Людям даже стало видно край чулок и, похоже, на актрисе нет нижнего белья.