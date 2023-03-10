Волочкова в купальнике сомкнула чресла в предвкушении: окружила себя полезными предметами

Звезда сцены Анастасия Волочкова продолжает восстановительные сеансы после обострения давней травмы. Сустав в тазу периодически дает звезде поводы обращаться к врачам, и на этот раз боль застала ее на курорте. Пришлось срочно бежать к эскулапам, реабилитация длится с января.

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Накануне артистка побывала на сеансе массажа. Она сообщила об этом фолловерам в Сети, снабдив публикацию фотографией себя любимой в купальнике. Разместившись на кушетке, балерина на этот раз сомкнула оголившиеся чресла. Предвкушая процедуру, звезда объяснила, что за инструменты вокруг нее: «Полезные предметы для массажа».