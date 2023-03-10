По графику: Агутин перечислил дни для интима с Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже четверть века. Пара счастлива в браке вопреки слухам, ведь их не раз разводили. Также глава семьи был пойман на изменах, но жена попалась понимающая и смогла простить. На днях Агутин проговорился, что спят они с Варум в разных спальнях, чем не на шутку переполошил поклонников. Люди забеспокоились, не живут ли они как соседи?

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Но Агутин заверил, что все у них с Варум обоюдно. И по-прежнему они муж и жена. Даже расписание составили, по каким дням у них свидания. О чем и проговорился, назвав даже дни недели.

«Мы спим в разных местах. Но, конечно, какие-то дни специальные для любви есть - поспать надо и вместе. Среда, пятница и понедельник», - перечислил певец дни.

По материалам сайта Prozvezd