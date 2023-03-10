Новости шоу-бизнеса: Гармаш обратился в «скорую», Птаха всех разыграл с обстрелом, Пригожин заступился за Урганта

Гармаш обратился в «скорую»

64-летний Сергей Гармаш обратился в «скорую помощь». Врачи диагностировали отравление и не стали госпитализировать артиста.

Птаха всех разыграл с обстрелом

Рэпер Птаха, оказалось, не попал под обстрел в ДНР. А сымитировал страшное, объяснив это желанием разыграть всех.

Авербух устроил в поддержку Костомарова шоу

Ледовое шоу в поддержку Романа Костомарова провел Илья Авербух. На протяжении мероприятия все желающие могли оставить для фигуриста письма с пожеланиями скорейшего выздоровления. С 10 января он сражается за жизнь в московской больнице и перенес ампутацию на ногах и руках.

Пригожин заступился за Урганта

Иосиф Пригожин заступился за Ивана Урганта, которого заклеймили после 24 февраля. Продюсер считает, что шоумен ничего такого не сказало, и история с его травлей вопиющая.