Бузова в бикини раздвинула ноги на пляже: промасленная кожа блестит на солнце

Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Дубай из Африки. Здесь она остановилась на несколько дней, чтобы выступить с концертами для отдыхающих, а также успеть набраться сил перед большими гастролями по России.

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В свободное время звезда загорает на пляже, купается и веселится. Кадры своего досуга красотка показала в Сети. На одном из фото артистка расположилась на шезлонге, раздвинув ноги и выставив напоказ интимное. На солнце, как оказалось, для красотки важнее не обгореть, чем блюсти приличия. Поэтому она как следует промаслилась для защиты от ультрафиолета.