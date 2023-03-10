«Морж»: как на самом деле выглядит располневшая Ольга Бузова – тайная съемка с пляжа заставит вас ахнуть

Певица и телеведущая Ольга Бузова обожает фотографироваться и снимать себя на видео. При этом, себя любимую звезда непременно делает еще красивее при помощи фотошопа и фильтров. Но оказалось, артистка не прочь убрать пару лишних килограммов и объемы. Особенно на бедрах. Потому что каждый чужой съемки наглядно демонстрируют, что фигура певицы выглядит иначе, чем на ее снимках.
Ольга Бузова у себя в соцсетях. Фото: соцсети
Сначала Ольга опубликовала в Сети кадры на шезлонге у себя в аккаунте. Подтянутая, загорелая красотка, аж ребра торчат. А потом ее же менеджер слил видео, снятое тайно на пляже, и артистка имеет уже совсем другую фигуру типа «груша»: узкие плечи и грудь соседствуют с пышными бедрами. «Морж», - заключил продюсер. Но Бузова продолжает настаивать, что она – Русалочка.
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