«Морж»: как на самом деле выглядит располневшая Ольга Бузова – тайная съемка с пляжа заставит вас ахнуть

Певица и телеведущая Ольга Бузова обожает фотографироваться и снимать себя на видео. При этом, себя любимую звезда непременно делает еще красивее при помощи фотошопа и фильтров. Но оказалось, артистка не прочь убрать пару лишних килограммов и объемы. Особенно на бедрах. Потому что каждый чужой съемки наглядно демонстрируют, что фигура певицы выглядит иначе, чем на ее снимках.