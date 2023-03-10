Кукла, унитаз и много бутылок: Никита Пресняков застал жену врасплох

Сбежавшие в Америку Никита Пресняков и Алена Краснова от души повеселились на 8 Марта. Праздник в их семье всегда двойной – в этот день невестка Орбакайте отмечает именины. Модели исполнилось 26 лет, и первым ее поздравил муж, буквально застав врасплох неожиданным.

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Внук Пугачевой смастерил оригинальный подарок на день рождения. Это оказался торт, украшенный странными деталями. Кукла, сидящая в обнимку с унитазом, а вокруг куча бутылок – по-видимому, такой предстает в глазах мужа его жена.

Сама Краснова, показавшая поздравление от Преснякова, поспешила подчеркнуть: «Никита украсил сам, никакого отношения ко мне это не имеет».