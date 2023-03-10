Каролина Севастьянова похвасталась дорогущим кольцом с бриллиантами: подарок или предложение?

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова похвасталась подписчикам, что ей подарил новый возлюбленный. Девушка 8 Марта получила от бойфренда дорогущее кольцо Graf стоимостью более 9 тыс долларов. Украшение в виде цветка усыпано бриллиантами.

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Колечко Севастьянова продемонстрировала в коробочке, не стала надевать на руку. Видимо, пока хочет сохранить интригу, чтобы подписчики поломали голову в догадках – подарок ли это или все-таки предложение руки и сердца?