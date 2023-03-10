Ольга Орлова в купальнике показала фигуру спустя месяц после родов: люди травят, что рожала не сама

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова месяц назад стала мамой во второй раз. У нее появилась дочка Аня, но счастье омрачают потоки хейта от подписчиков. Люди убеждены, что звезда вынашивала и рожала не сама, поэтому обвиняют во лжи. Орлова уже устала объяснять и спорить, но продолжает доказывать обратное.

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Сейчас Ольга отдыхает в Сочи с подругами – она улетела на 40-летие Ксении Бородиной, и тут тоже нашелся повод для травли от фолловеров. Мол, как можно, оставила месячную кроху одну, улетела, мать года. Орлова старается не обращать внимание. И постит в микроблоге кадры с отдыха, который проходит в банном комплексе.