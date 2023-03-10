«Полный отказ иммунной системы»»: как сепсис отравляет организм Романа Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров ровно месяца лежит в больнице. Его госпитализировали 10 января с двусторонней пневмонией, а дальше события развивались драматически. Заражение крови, ампутация, инсульты и менингит – все это выпало на долю фигуриста за последнее время. И самое страшное, что сепсис врачам не удается остановить.

«Организм может выносить сепсис совсем недолго. Это критичное, смертельное состояние. Полный отказ иммунной системы на всех фронтах. Инфицирование распространяется сразу на весь организм», - объясняет врач-иммунолог Ирина Ярцева.

По словам иммунолога, терапия дает эффект, но недолгий – формируется привыкание к антибиотикам: «Чем дольше длится сепсис, тем больше «ломается» весь организм впоследствии».

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Костомаров остается в коме, его пытаются вывести из нее, чтобы оценить состояние и дать прогнозы. По-прежнему неясно, как инсульты повлияли на мозг чемпиона. А повреждения легких впоследствии чреваты трудностями с дыханием.

По материалам сайта Woman.ru