Рудова скинула сверху одежду, оставшись в одном белье: красуется перед зеркалом

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова любит делиться с поклонниками новостями из жизни. Красотка после шопинга решила похвастаться обновками и устроила примерку на камеру. Перед зеркалом красотка снимала себя на селфи и опубликовала кадры в микроблоге.

Подписчики лицезрели не только новинки ее гардероба, но и фигуру звезды. Рудова не стесняется позировать перед незнакомыми в нижнем белье, вот и сейчас она предстала полуобнаженной, оставшись в крошечном лифе и новеньких модных брюках.