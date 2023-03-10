Рудова скинула сверху одежду, оставшись в одном белье: красуется перед зеркалом

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса хвастается.

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова любит делиться с поклонниками новостями из жизни. Красотка после шопинга решила похвастаться обновками и устроила примерку на камеру. Перед зеркалом красотка снимала себя на селфи и опубликовала кадры в микроблоге.

Подписчики лицезрели не только новинки ее гардероба, но и фигуру звезды. Рудова не стесняется позировать перед незнакомыми в нижнем белье, вот и сейчас она предстала полуобнаженной, оставшись в крошечном лифе и новеньких модных брюках.

Покрутившись перед зеркалом, Рудова осталась довольна пополнением своей коллекции. А подписчики – увиденным, ведь для многих фигура актрисы – это повод для мотивации, тем более красотка регулярно тренируется и соблюдает диету в стремлении к идеальным формам.

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